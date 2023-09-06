Камалія розсекретила незвичайний подарунок двійнятам на 10-річчя: "Вони щиро бажали"

Артистка поділилася, що саме такий подарунок хотіли отримати її доньки.

Українська співачка Камалія повідомила про свято у її родині. Двійнята виконавиці – Арабелла та Мірабелла – святкують перший ювілей.

Дівчатам виповнюється 10 років. У своєму Instagram артистка розсекретила, що вони з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, мріяли у день народження влаштувати пишне свято. Зокрема, зібрати гостей, замовити великий іменинний торт, запросити аніматорів. Утім, війна внесла свої корективи.

"Наші принцеси святкують перший ювілей — десятиріччя нестримної радості, яку вони принесли в наше життя! Як же ми мріяли подарувати їм справжнє свято з друзями, однокласниками, великим святковим тортом, фокусами, аніматорами… Та війна вносить свої нещадні корективи… Вона розлучила нас, штовхаючи дівчаток у небажане вигнання з рідної країни. А як же вони мріють жити в Україні!" – поділилася артистка.

Камалія з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

У свій день народження Арабелла та Мірабелла попросили батьків про особливий подарунок. Вони захотіли відсвяткувати день народження у родинному колі, але в Києві. Як зізналась артистка, вони з задоволенням разом з чоловіком виконають їхнє побажання.

"З початком їхнього навчання в Лондоні з'явилося скромне прохання — єдиний подарунок, якого вони щиро бажали, це відсвяткувати своє 10-річчя в Києві. Ми всім серцем прийняли їхнє бажання, усвідомлюючи, що серед буремності, хаосу просте та інтимне святкування в колі найдорожчих друзів і родини має незмірну цінність. І зараз лише так!" – зазначила артистка.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно Камалія показала, як з чоловіком "з'ясовувала" стосунки на публіці, та неабияк розсмішила прихильників.

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