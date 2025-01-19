Камалія розсекретила нову професію мами та де вона зараз живе: "Все життя до цього йшла"

Українська співачка Камалія розповіла про кар'єрні зміни в житті мами Інни.

Як виявилося, рідна людина зірки віднедавна здобула нову професію. Зокрема, Інна Петрівна закінчила навчання в університеті й опанувала майстерність психотерапії, захистивши диплом. Ба більше, під час війни мама співачки вже почала надавати свої послуги й працює в державній установі.

"Вона знайшла себе в психології. Закінчила ще один університет, вже захистила диплом, тепер вона ще й психотерапевт. Зараз у неї державна практика. У неї вже навіть клієнти є та пропозиції по роботі. Їй це дуже подобається, і в неї добре виходить працювати з людьми. Таке враження, що вона все життя до цього йшла. Це така професія, котра потребує дуже багатого життєвого досвіду. А вона пройшла великий життєвий шлях. Думаю, з неї буде дуже класний психотерапевт. Вона взагалі дуже любить навчатися, в неї три вищі освіти", - зізналася Камалія в інтерв'ю "Коротко про".

Камалія з мамою / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

За словами виконавиці, Інна Петрівна проживає у центрі столиці. Проте інколи навідується в гості до приватного будинку зіркової доньки у разі її від'їздів або ж повернення онучок.

"Вона живе окремо. У неї своя квартира в центрі міста. Треба сепаруватися, бо неможливо постійно бути 24/7, як би люди одне одного не любили. Мама дивиться за будинком, коли нас немає. Гостює у нас, коли дівчата приїжджають на канікули, бо сумує за дівчатами і хоче з ними побути", - пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія неоднозначно висловилася про колишній шлюб з чоловіком Мохаммадом Захуром. Вона натякнула, що й надалі будуватиме щастя поруч з ним.

Читайте також: