Камалія розсекретила, як після розриву поділила з ексчоловіком майно, і заінтригувала новим романом

Артистка також розповіла, як її після розлучення вже кликали заміж.

Українська співачка Камалія розповіла, як після розлучення поділила з колишнім чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, майно, та заінтригувала новими стосунками.

Виконавиця зізналась, що поки не поглиблювалися в питання розподілу спільно нажитого в шлюбі. Тим не менш, розкішний маєток колишнього подружжя під Києвом дістанеться їхнім донькам. Решту майна Камалія та Мохаммад Захур не ділили, співачка навіть не впевнена, що вони цим займатимуться.

"Це спільний будинок, в майбутньому – це будинок наших дітей. Ні, ми ще майно не ділили. Чи плануємо – не знаю", - розповіла артистка в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

Камалія з колишнім чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія не стала розповідати, чи знайшла нове кохання після розлучення. Утім, артистка таки заінтригувала новим романом. Зокрема, вона зазначила, що поки триматиме в секреті, чи вільне її серце, чи ні. Чутки про нові стосунки Камалія не стала ані спростовувати, ані підтверджувати.

"Чи вільне моє серце – нехай це буде поки що в секреті", - заінтригувала співачка.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

А от про нових залицяльників Камалія залюбки розповіла. Виявилося, що після розлучення до артистки просто прикута увага чоловіків. Ба більше, деякі навіть встигли освідчитися їй. Щоправда, сама ж Камалія заміж не квапиться.

"Після розлучення увага полилася, навіть освідчення були. Я ще психологічно не готова вийти заміж. Я думаю, що треба час, аби видихнути", - додала артистка.

Камалія

Нагадаємо, нещодавно колишній чоловік Камалії – Мохаммад Захур – неочікувано зізнався, що вони живуть разом. Мільярдер пояснив, як це сталося.

Читайте також: