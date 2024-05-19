Камалія розсекретила, як та з ким насправді зустріла в Україні 47-річчя

Українська співачка Камалія розсекретила, як та з ким насправді відсвяткувала день народження.

Так, у святковий день артистка публікувала фото з доньками та колишнім чоловіком. Тож, фани помилково припустили, що виконавиця саме з ними зустріла своє 47-річчя. Та виявилося, що цього дня Камалія перебувала в Україні.

Свій день народження виконавиця особливо не святкувала, адже, як зізналась артистка, на тлі сумних новин настрою зовсім немає. Тим не менш, артистка провела свято в компанії особливої людини – мами.

Камалія з мамою / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"У мене день народження, але, на жаль, святкового настрою зовсім немає через важку ситуацію в Україні. У цей день я знайшла підтримку в обіймах мами, яка привітала мене з такою теплотою та материнською любов'ю. Її слова та обійми стали для мене найбільшим подарунком", - поділилася артистка.

Камалія також додала, що їй було неабияк сумно, що вона не може розділити свято з доньками. До слова, Арабелла та Мірабелла через повномасштабну війну в Україні живуть у Великій Британії. Тим не менш, співачка вірить, що незабаром в країні знову буде мир, і вона нарешті возз'єднається з доньками.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Я отримала багато зворушливих привітань від друзів, знайомих і шанувальників. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Але серце болить, що мої донечки, Мірабeллa та Арабелла, цього року не зі мною. Вони в Лондоні, і, хоча зранку вже привітали мене і підняли настрій, я дуже сумую за ними. Я мрію про той день, коли зможу відсвяткувати день народження разом з доньками, у мирній і щасливій Україні", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія їздила за кордон, де зустрілася з доньками та колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром. Артистка ділилася, як вони проводили час у Португалії та як минав їхній відпочинок.

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