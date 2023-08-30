Камалія розсмішила, як з чоловіком Мохаммадом Захуром "з'ясовувала" стосунки на публіці

Українська співачка Камалія потішила прихильників кумедним контентом зі своїм чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром.

Артистка показала, як зі своїм обранцем "з'ясовує" стосунки на публіці. Знаменитість у своєму Instagram опублікувала знімок, на якому позує з чоловіком на світському заході. На фото Камалія та Мохаммад Захур показалися в боксерських рукавицях.

Співачка жартома вдала вигляд, ніби робить удар, а чоловік, своєю чергою, ухилявся.

"Нещодавно з'ясовували стосунки з Мохаммадом Захуром на публіці", - пожартувала знаменитість.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Прихильники артистки у коментарях під дописом оцінили її гумор. Деякі ж зазначили, що раді бачити, що у подружжя налагодилися стосунки і вони щасливі разом.

Ви такі милі, рада, що у вас все добре!

Тільки з гумором з'ясовувати стосунки, сміх допомагає подолати все разом. Підтримуйте одне одного, це так класно. Коли ти знаєш, що десь є людина, яка тебе розуміє і підтримує.

Ви з Мохаммадом Захуром неймовірні, обожнюю вас!

Нагадаємо, нещодавно Камалія показала, як проводить час із підрослими доньками-двійнятами Арабеллою та Мірабеллою. Артистка разом з дівчатами вирушила на відпочинок.

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