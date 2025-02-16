Камалія шокувала романом з тираном після розлучення із Захуром: "Відстежує мене по геолокації"

Українська співачка Камалія розповіла подробиці роману, який закрутила після розлучення з мільярдером Мохаммадом Захуром.

Виконавиця вперше зізналася, що після офіційного розлучення мала симпатію до ще одного заможного чоловіка. Утім, в його поведінці вона одразу помітила дивні речі. Зокрема, чоловік постійно наполягав на узаконенні стосунків.

"У мене був чоловік, який мені сподобався. Він не супермільйонером був, але був забезпечений. Але не зійшлося через ревнощі до Захура. Коли ми почали розмовляти, він так сказав: "Якщо два тижні з дітьми, тоді два тижні зі мною. Обов'язково заміж". А мене це напружує", - розповіла Камалія в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Камалія

Згодом в обранцеві зірка вже чітко помітила риси аб'юзера. Загадковий бізнесмен не лише ревнував, але й контролював кожну дію співачки. Як зізнається виконавиця, залицяльник також мав проблеми з алкоголем, що ще більше ускладнювало ситуацію.

"Я мала ледь не підписувати в нього свій графік на місяць, на два, на три, на півроку... А як у артиста може так бути? До того ж у мене діти. Якщо, наприклад, у мене дитина, не дай Боже, захворіє і мені треба буде терміново в Лондон летіти, то я повинна запитувати дозвіл? Ні, я не можу так! А він мені скаже: "Ти моя жінка і я тобі не дозволяю". Він дуже владний, романтичний… Але він запальний, у нього нестійка психіка, присутні емоційні гойдалки. Бачила його в трохи нетверезому стані, то я бачила, що цей чоловік стає дуже агресивним", - зазначила співачка.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В результаті знаменитість розпрощалася з бойфрендом. Проте він не дає її спокою й досі. Камалія заявила про переслідування з його боку. Зокрема, чоловік не лише відстежує місцеперебування, але й залучає свої зв'язки для отримання потрібної йому інформації про виконавицю.

"Він не прийняв мою позицію про те, що не хочу заміж. Могли б нормально розійтися. Але такого ще ніколи не бачила. Він мене переслідує. Було навіть таке, що він пильнував мене біля мого містечка. Були відстежування та погрози по телефону. Ці переслідування продовжуються і я постійно озираюся. Бо маю відчуття, що за мною хтось стежить. Він виходить на моїх друзів, масажистів навіть підкуповує, щоб доповідали про кожний мій крок. Також через стиліста, тренера відстежує мене по геолокації, по номеру телефона, бо він має зв'язки", - шокувала Камалія.

Нагадаємо, нещодавно Камалія назвала, хто її забезпечує під час війни та чи можливе її возз'єднання з мільярдером Мохаммадом Захуром.

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