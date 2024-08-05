Камалія пережила рак і шокувала, як у неї настала клінічна смерть: "Я так намучилася"

Українська співачка Камалія вперше розкрила подробиці пережитих проблем зі здоров'ям.

Так, артистка приголомшила зізнанням, як чотири роки тому у неї діагностували рак грудей. На щастя, онкологію Камалії лікарі помітили вчасно, тож вона змогла побороти її за допомогою терапії.

"Я пережила онкологію грудей. Чотири роки тому. Але дуже вчасно знайшли і помітили. Там, де була пухлина, у мене була перша стадія. Я пережила хімію в пігулках, операцію та опромінення", - зізналася Камалія в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Ба більше, окрім цього, за своє життя виконавиця пережила клінічну смерть. За словами зірки, це трапилося на початку 2000-х на тлі хвороби нирок. Так, після тривалої госпіталізації її стан поліпшився.

"У мене теж була клінічна смерть. У мене з дитинства були камені у нирках. Я продовжувала їздити на концерти. А камінь заблокував мені нирку, вона відмовила. Я два місяці пролежала в клініці. Я так намучилася", - приголомшила виконавиця.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

До того ж артистка пригадала, як відчувалася клінічна смерть. За словами Камалії, тоді вона відчувала невагомість і відсутність болі, а вже коли приходила до тями – навпаки сильний біль.

"Все скінчилося добре. У мене було таке відчуття, що мені не хотілося повертатися у тіло. У мене було відчуття невагомості, що нічого не болить. Просто блаженство. Був тунель і біль, коли ти повертаєшся в тіло. Я відчула таку силу, котра затягує тебе і одразу відчуваєш сильний біль. Бог мене повернув, дуже сильна енергія", - розповіла знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно у зірки "Голосу країни" Віктора Нікіфорова виявили рак другої стадії. Музикант показав, який вигляд має під час хіміотерапії.

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