Камалія у новому кліпі з чоловіком та доньками заспівала українською

Співачка Камалія потішила шанувальників випуском нової патріотичної пісні "Єдина Україна" та ніжним кліпом до неї.

Режисеркою свіжого відео артистки виступила кліпейкерка Олена Вінярська. У роботі Камалія постала у вишуканій комбінації білосніжного кольору. Цікаво, що разом з виконавицею у кліпі знялася й її родина – чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур та 9-річні доньки Арабелла та Мірабелла.

Вони також у відео з'являються у білих вбраннях, які стали своєрідним символом світлого майбутнього України:

"Найголовніший меседж пісні "Єдина Україна" - ми , українці, тут, на своїй рідній землі, і ніхто не зможе у нас її відібрати! Вірю, що наша перемога зовсім близько!" – зазначила Камалія.

До речі, доньки та чоловік Камалії заспівали у відео разом з нею.

Нагадаємо, раніше Камалія пригадала своє знайомство з російським диктатором путіним та як давала перед ним концерти у Кремлі.

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