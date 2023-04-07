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Камалія у новому кліпі з чоловіком та доньками заспівала українською

Камалія у новому кліпі з чоловіком та доньками заспівала українською

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
272
Час на прочитання
1 хв
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Камалія у новому кліпі з чоловіком та доньками заспівала українською

Камалія з чоловіком і доньками

Артистка представила відео на трек "Єдина Україна".

Співачка Камалія потішила шанувальників випуском нової патріотичної пісні "Єдина Україна" та ніжним кліпом до неї.

Режисеркою свіжого відео артистки виступила кліпейкерка Олена Вінярська. У роботі Камалія постала у вишуканій комбінації білосніжного кольору. Цікаво, що разом з виконавицею у кліпі знялася й її родина – чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур та 9-річні доньки Арабелла та Мірабелла.

Вони також у відео з'являються у білих вбраннях, які стали своєрідним символом світлого майбутнього України:

"Найголовніший  меседж пісні "Єдина Україна"  - ми , українці, тут, на своїй рідній землі, і ніхто не зможе у нас її відібрати! Вірю, що наша перемога зовсім близько!" – зазначила Камалія.

До речі, доньки та чоловік Камалії заспівали у відео разом з нею.

Нагадаємо, раніше Камалія пригадала своє знайомство з російським диктатором путіним та як давала перед ним концерти у Кремлі.

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Дата публікації
Перегляди
272
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