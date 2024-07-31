Камалія у весільній сукні публічно заявила про свій новий статус: "Моя каблучка"

Українська співачка Камалія заінтригувала новими стосунками.

Схоже, артистка після минулорічного розлучення з Мохаммадом Захуром закрутила новий роман. Так, Камалія у розкішній весільній сукні завітала на інтерв'ю до каналу М1, щоб презентувати свою нову пісню "Ніжно" про почуття кохання, які її окриляють. І до того ж показала свою коштовну обручку з освідчення, яке їй зробили в кліпі.

Камалія

"Це гімн усіх наречених, який об'єднує закохані серця. У цю пісню я вклала всі свої почуття і переживання. У цьому відеокліпі я відкриваю своє серце. Ви побачите наречену, яка шукає свій шлях до справжнього кохання, символізуючи сміливість і самовідданість, які мають бути в кожній парі. Пісня "Ніжно" супроводжує кожен мій крок, підкреслюючи емоції і почуття, які я переживаю на своєму шляху. Як я ніжно кохаю, ці слова лунають у кожній ноті цієї мелодії", - розповідає Камалія.

До слова, у кліпі присутній загадковий чоловік, обличчя якого Камалія протягом усього відео приховує, а також сцена з освідченням. Багато фанів вже давно припускають, що це могло бути натяком на нового коханого артистки. Зірка ще більше розбурхала цікавість прихильників висловом про те, що вона вже закохана та обручка з кліпу "справжня".

"Моя каблучка. Це секрет (хто подарував – прим. ред.). Сукня справжня, обручка справжня, квіти справжні, я закохана", - заінтригувала зізнанням виконавиця.

Камалія

Нагадаємо, нещодавно співачка Леді Гага заявила про заручини з бізнесменом. Зірка випадково проговорилася про це під час "Олімпійських ігор-2024" – у Мережі з'явилося відео.

Читайте також: