Камалія у військовій формі зі зброєю у руках показалася з українськими захисниками

Українська співачка Камалія приїхала до прикордонників України з благодійною метою.

Так, зірка організувала для прикордонних військ благодійний концерт. А також показалася у військовій формі зі зброєю у руках в оточенні захисників.

"Нещодавно мені пощастило стати частиною неймовірної події – благодійного концерту, організованого для особливих людей, які щодня стоять на варті нашої безпеки та спокою. Цей концерт був присвячений хоробрим серцям окремої комендатури охорони та забезпечення державної прикордонної служби України", - розповіла артистка в фотоблогу.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Також Камалія поділилася враженнями від зустрічі з прикордонниками та подякувала їм за захист України.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"З першого моменту нашого прибуття ми відчули неймовірну гостинність та теплоту від усього колективу. Важливо підкреслити виняткову відповідальність та важливість служби, яку несуть наші прикордонники, особливо в часи повномасштабного вторгнення Росії до України. Концерт був сповнений емоцій та щирості. Ми намагалися передати через музику вдячність та повагу до кожного прикордонника, який щодня ризикує своїм життям заради миру та безпеки нашої країни. Було надзвичайно зворушливо бачити їхні усмішки та відчувати їхню енергію. Від усього серця дякую команді окремої комендатури охорони та забезпечення державної прикордонної служби України за вашу службу, мужність та непохитну відданість нашій країні", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія перебувала у лікарні Києва та розповідала, яку операцію їй зробили.

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