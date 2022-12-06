Камалія у військовій формі зі зброєю запрем'єрила нову пісню до Дня ЗСУ

Українська співачка Камалія представила новий ритмічний трек "Кордони" до Дня Збройних сил України.

У кліпі, який виконавиця опублікувала на своєму YouTube-каналі, вона використала кадри з передової та відомі меми з росіянами, а також показала, як зустрічають бійців ЗСУ на звільнених від окупантів територіях.

Крім того, на відео співачка з'явилася у військовій формі зі зброєю у кобурі. Як зазначила артистка, в описі під кліпом, вона невипадково обрала для кліпу саме цей образ. Таким чином Камалія хотіла показати, що Україну боронять не лише чоловіки, а й жінки.

"До Дня ЗСУ ми випустили відеокліп на пісню Кордони. Кордони — трек, який надихає наших воїнів гнати "орків" з української землі. Кордони — пісня-меседж для "чмобіків". Ми боремося за нашу землю, за нашу мову, наші міста та села, за майбутнє наших дітей! Ми боронимо своє і ми — непереможні", - також розповіла про трек Камалія.

Читайте також: