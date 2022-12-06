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Камалія у військовій формі зі зброєю запрем'єрила нову пісню до Дня ЗСУ

Камалія у військовій формі зі зброєю запрем'єрила нову пісню до Дня ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
275
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Камалія у військовій формі зі зброєю запрем'єрила нову пісню до Дня ЗСУ

Камалія

Так співачка привітала наших захисників зі святом.

Українська співачка Камалія представила новий ритмічний трек "Кордони" до Дня Збройних сил України.

У кліпі, який виконавиця опублікувала на своєму YouTube-каналі, вона використала кадри з передової та відомі меми з росіянами, а також показала, як зустрічають бійців ЗСУ на звільнених від окупантів територіях.

Крім того, на відео співачка з'явилася у військовій формі зі зброєю у кобурі. Як зазначила артистка, в описі під кліпом, вона невипадково обрала для кліпу саме цей образ. Таким чином Камалія хотіла показати, що Україну боронять не лише чоловіки, а й жінки. 

"До Дня ЗСУ ми випустили відеокліп на пісню Кордони. Кордони — трек, який надихає наших воїнів гнати "орків" з української землі. Кордони — пісня-меседж для "чмобіків". Ми боремося за нашу землю, за нашу мову, наші міста та села, за майбутнє наших дітей! Ми боронимо своє і ми — непереможні", - також розповіла про трек Камалія.

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Дата публікації
Перегляди
275
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