Камалія показала, як з колишнім Мохаммадом Захуром і доньками 47-річчя відсвяткувала

Сьогодні, 18 травня, співачка Камалія святкує день народження.

З нагоди 47-річчя Камалія опублікувала допис, де зізналася, що цьогоріч не буде влаштовувати гучних гулянь. І додала фото у яскравій жовтій вишиванці-сукні з пишним букетом білих троянд.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Сьогодні у мене день народження. Зазвичай це свято, але в ці важкі часи, коли в нашій країні триває війна і гинуть наші герої, святкувати я не буду. Натомість з радістю прийму ваші теплі слова і привітання, які зігріють моє серце. Ваша підтримка і любов для мене дуже важливі. Дякую кожному з вас за добрі побажання і теплі обійми, які я відчуваю. Нехай у наших серцях завжди буде місце для надії, віри і любові. Обіймаю всіх і дякую, що ви є!", - замилувала Камалія.

Так, особливе свято зірка зустріла у родинному колі у Португалії. Зокрема, разом з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром і донечками Арабеллою та Мірабеллою вони пішли до стайні кататися верхи.

Камалія з родиною / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з родиною / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з родиною / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Тим часом з привітаннями у коментарях поквапилися колеги зірки та її прихильники. Зокрема, висловили вдячність за значну допомогу Україні.

"Вітаємо сердечно, Камасік! Красуня на всі часи! Обіймаю!" – Ольга Сумська

Вітаю з Днем народження! Щастя вашій родині і величезне дякую за допомогу нашій країні у цей важкий час

Вітаємо з Днем народження! Дякуємо за все, що ви робите для України

Вітаю з Днем народження! Бажаю здоров'я, миру, незламності, щастя, процвітання!

Нагадаємо, нещодавно Камалія замилувала кадрами з родиною, як вони разом обідали та відпочивали після насиченого відпочинку.

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