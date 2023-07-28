Камалія в образі ляльки запрем'єрила кліп на свій "неофіційний саундтрек" до фільму "Барбі"

Українська співачка Камалія у розпал шуму навколо американського фільму "Барбі" представила запальний хіт в образі відомої ляльки.

Виконавиця запрем'єрила свою нову пісню під назвою "Time Out" та кліп до неї на своєму YouTube-каналі. Разом із Камалією у відеороботі також з'явився її ексчоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, та їхні доньки Арабелла і Мірабелла. Колишній співачки зіграв роль науковця-творця ляльки-Камалії.

Свій новий хіт зірка назвала "неофіційним саундтреком" до фільму про Барбі, адже саме ця стрічка надихнула її на написання. Ба більше, як розповіла Камалія, вона навіть надсилала трек до режисерки стрічки Грети Гервіг.

"Цей сингл народився з чистого хвилювання, коли я дізналася про майбутній фільм "Барбі". Підживлюваний моєю пристрастю до культового персонажа, я була впевнена, що моя пісня стане ідеальним гімном для фільму. З великим ентузіазмом я поділилася "Time Out" із режисером Гретою Гервіг та Warner Brothers, сподіваючись, що він стане офіційним саундтреком до фільму про Барбі. На жаль, у результаті обрали роботу Дуа Ліпи. Хоча для мене залишається загадкою, чому вони зробили такий вибір, я, як і раніше, пишаюся своїм творінням. Тим не менш, "Time Out" зажив своїм власним життям і продовжує сприйматися фанатами, як неофіційний саундтрек до фільму "Барбі", - поділилася Камалія.

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