Камалія в обтислому костюмі з прозорими вставками показала свої активні тренування

Артистка відповіла хейтерам, які звинувачують її у ліні.
Українська співачка Камалія відповіла всім хейтерам, які закидають їй, що вона не займається спортом.
Артистка поділилася відео, де продемонструвала, що спортивні заняття відбуваються у неї вдома. До виконавиці приходить тренерка, разом з якою вони займаються кенгуджампінгом.
"Відповідь тим, хто думає, що я не ходжу до зали і не займаюся спортом. Ну мо, спробуйте так пострибати і потанцювати з черевиками вагою кожен по 3,5 кг!" – підписала відео Камалія.
У ролику співачка зображена у чорному обтислому спортивному костюмі з прозорими вставками. Артистка вправно стрибає на спеціальних черевиках і здається, нібито їй це дається дуже легко.
Фанати підтримали свою кумирку та зізналися, що захоплені її спортивними досягненнями: "розумниця, красуня, завжди захоплююсь вами", "супервумен", "ух, оце кардіо зробили", "супер! Прекрасна леді у чудовій формі!".
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