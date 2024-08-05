Камалія відповіла, чи спілкуються доньки з дітьми її ексчоловіка: "Ми посварилися"

Українська співачка Камалія після розлучення з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, розповіла про стосунки з дітьми від його першого шлюбу з росіянкою.

Так, артистка не приховує, що її спілкування з донькою Захура зводиться до мінімуму. Ще минулоріч Камалія згадувала, як посварилася з Тетяною на тлі повномасштабного вторгнення РФ до України. Водночас, за словами зірки, у неї склалося доволі тепле спілкування з сином ексчоловіка Арманом.

"З Арманом дружні стосунки. З донькою я хотіла потоваришувати ще з самого початку, але вона не йшла на контакт. Навіть знайомитися не хотіла. Ми вперше зустрілися з нею, коли була на восьмому місяці вагітності у Лондоні. Вона прийшла до мене на день народження. І те, знаю, що під тиском її чоловіка та Захура. Тобто вони їй пояснювали, що у неї з'являться сестрички, ми одружені 11 років… Вона прийшла, але холод від неї постійно. Ми посварилися. Я під час війни поїхала до Києва", - розповіла Камалія в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Донька Мохаммада Захура від першого шлюбу

Так само Арман гарно поладнав зі спільними доньками Камалії та Захура. За словами співачки, 10-річні Арабелла та Мірабелла також люблять проводити час зі зведеним братом, а ось з Тетяною залишаються на відстані.

"Арман дуже любить моїх дівчат, а дівчата – його. А до Тані мої доньки якось рівно ставляться. Я не бачу бажання тісного спілкування. Я ще не зрозуміла. Думаю, що діти відчувають ставлення до мами й вони відображають це. Тому не такі тісні стосунки, як хотілося б", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія вперше розповіла про пережиту онкологію та чи поборола недугу.

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