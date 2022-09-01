Камалія відповіла, чому Кіркоров підтримав війну в Україні: "Всередині він іншої думки"

Співачка Камалія розповіла, чому в російського виконавця Кіркорова така позиція стосовно війни в Україні.

Виконавиця Камалія свого часу гарно товаришувала з палким прихильником Путіна Філіпом Кіркоровим.

Співаки випускали спільні композиції, давали разом концерти. Тож коли Росія почала обстрілювали українські міста, Камалія чекала на підтримку від свого давнього товариша. Артистка писала йому повідомлення, телефонувала, утім відповіді так і не отримала. Ба більше, путініст заблокував знаменитість.

Камалія та Філіп Кіркоров / Фото: ЖВЛ

"Я почала писати, намагалася телефонувати, але все марно. Він як у воду канув. Я гадаю, що він мене просто до "чорного списку" додав. Хоча ми були друзями, ми разом співали, виступали, їздили і в Ізраїлі, і в Росії, і в Великій Британії, і в Америці", - розповіла зірка в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Утім, Камалія переконана, що Кіркоров знає, що насправді відбувається і не підтримує війну. Росіянин вихваляє окупантів та дає для них концерти, аби черговий раз потішити Путіна, від якого дуже залежить.

Філіп Кіркоров

"Мені здається, що всередині він зовсім іншої думки. Але щоб догодити своєму господарю, він каже те, що приємно чути його господарю Путіну. Він дуже від нього залежить", - переконана артистка.

Нагадаємо, свого часу інша українська артистка Оля Цибульська теж товаришувала з Кіркоровим. Зірці прикро, що ще тоді вона не розгледіла, яка він насправді людина.

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