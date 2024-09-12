Камалія відправила доньок з ексчоловіком за кордон і показала, як у сльозах прощалася з ними

Українська співачка Камалія відправила доньок Арабеллу та Мірабеллу за кордон.

11-річні дівчата повертаються до навчання у Великій Британії. У своєму фотоблогу артистка також повідомила, що з ними поруч буде їхній тато, ексчоловік зірки Мохаммад Захур. Тим не менш, Камалія не могла стримувати сліз під час емоційного прощання на вокзалі у Києві. Співачка зізналася, що вже неймовірно сумує за доньками й вірить, що скоро з ними побачиться.

Камалія попрощалася з доньками перед їхнім від'їздом до Лондону

"У моєму серці так багато суму… Мої найдорожчі дівчатка Арабелла та Мірабелла разом з татом відправилися в Лондон, бо канікули закінчилися і попереду новий навчальний рік. Я бачила їхні сльози, як важко їм було залишати маму в Україні, але таке зараз наше життя... Мої маленькі принцеси, я вже безмежно сумую за вами. Я пишаюся вашою силою і мужністю, знаю, що ви будете чудово вчитися й робити мене щасливою з кожним вашим успіхом. Ми обов’язково скоро зустрінемося і будемо разом, як завжди", - зворушила Камалія.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія показала, як її доньки-двійнята відсвяткували 11-річчя у Києві разом з родиною та татом.

Читайте також: