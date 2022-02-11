Камалія відреагувала на скандал зі стилісткою: "Якщо я винна – я поверну"

Камалія відреагувала на скандал зі стилісткою: "Якщо я винна – я поверну"

Стилістка звинуватила співачку у тому, що вона не виплачує їй гонорар за зроблену роботу.

Українська співачка Камалія відреагувала на скандальне звинувачення стилістки Софії Невідомої, що вона нібито вже три місяці не виплачує їй гонорар за виконану роботу.

Виконавиця говорить, що дійсно працювала з Софією. Втім, стилістку на роботу наймала не вона, а продакшн.

"Скажу чесно: стрічка новин сьогодні засмучує і мене особисто, і мою команду, і близьких мені людей. Стилістку, з якою я справді співпрацювала наприкінці минулого року на зніманнях кліпу, залучив до роботи продакшн", - написала артистка.

Камалія говорить, що їй потрібне час, аби зі всім розібратися. Виконавиця запевнила, якщо вона дійсно винна, то виплатить Софії гонорар.

Камалія відреагувала на звинувачення стилістки / instagram.com/kamaliyaofficial

"Мені потрібен час, щоб розібратися в ситуації, що склалася, і звинуваченнями, що посипалися в мій бік. Після чого готова дати офіційну відповідь. Прошу нікого не перейматися. Якщо я комусь щось винна — я поверну", - заявила Камалія.

Втім, думки юзерів розділилася. Деякі переконані, що виконавиця таки дійсно винна, і не виплатила гонорар стилістці, а інші підтримали зірку та зазначили, що Камалія дала гідну відповідь:

На жаль, в творчих колах про вас вже давно ходять чутки, як про багату, жадібну людину, яка любить, щоб з нею працювали безкоштовно, або за три копійки. Ця історія цьому ще один доказ

Гідна відповідь. Успіхів вам у вирішенні ситуації!

Це сором! Є скріншоти вашого листування. Віддайте гроші людин!

Вір у себе. Я думаю, все буде добре. Ти сильна!

Зазначимо, стилістка Софія Невідома звинуватила Камалію у невиплаті гонорару за роботу. Дівчина розповіла, що було два кліпи, на яких вона працювала, і за які їй мали заплатити загалом 600 доларів. Також стилістка показала переписку з командою Камалії та з самою співачкою.

Читайте також: