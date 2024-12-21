Камалія відреагувала на слова відомого ведучого, який назвав її "бездарною"

Українська співачка Камалія відреагувала на слова відомого ведучого В'ячеслава Соломки, який назвав її "бездарною".

Зокрема, шоумен подібне заявив, коли звинувачував український шоубізнес у лицемірстві. За його словами, артисти приязно ставляться до Камалії та лестять їй, аби лиш бути запрошеними на музичні премії, які виконавиця влаштовує разом із чоловіком Мохаммадом Захуром, та потрапити до відповідних номінацій. Однак Соломка не хоче більше лукавити, тож заявив, що Камалія – "абсолютно бездарна".

Виконавиця вже відреагувала на жорсткі висловлювання в її бік. Співачка в Instagram-stories зробила репост новини із заголовком "Слава Соломка некоректно висловився щодо Камалії". Артистка дала зрозуміти, що побачила думку ведучого стосовно неї. Однак співачка не стала жодним чином коментувати та відповідати Славі на образливі слова в її адресу.

Реакція Камалії на слова Слави Соломки, що вона - "бездарна" / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

До речі, Соломка також ставив під сумнів заяви Камалії про розлучення з чоловіком. Однак сама ж співачка нещодавно зізнавалась, що була ініціатором розриву, через що Мохаммад Захур образився на неї. Також виконавиця відповіла, чи намагався колишній її повернути.

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