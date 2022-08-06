Камалія випустила кліп, у якому перестаралася з макіяжем: "Просто копія Тая Повалій"

Співачка Камалія представила нову відеороботу на пісню "Війна". Режисером виступила кліпмейкерка Олена Вінярська.

У кліпі виконавиця постала у сукні-вишиванці, тут присутні синьо-жовті кольори та діти, які символізують майбутнє нашої країни.

"Саме війна дала життя пісні та кліпу. "Я буду сильна, як ніколи…" … Ми всі повинні бути сильними, боротися за нашу перемогу, свободу та незалежність! Кожен на своєму фронті. Український народ мужній та сміливий! Все буде Україна!" - прокоментувала співачка.

Своєю чергою, шанувальники Камалії зізналися, що пісня їм дуже сподобалася, та навіть торкнулася глибоких струн душі: "пісня до сліз", "Слухаю і плачу... Гарно, чуттєво", "Слухати без сліз не можливо. Біль, розпач. Дякуємо за таку пісню...до мурашок..".

Втім, були й ті фани, хто відверто зізнався, що вони просто приголомшені невдалим макіяжем артистки у кліпі, яка нагадала їм зрадницю Повалій: "Нова Повалій", "Пісня, можливо, і гарна… Але, що з мейком? Не ображайтеся, але ви тут на чоловіка схожі", "Я думала, що то Тая Повалій..... Так схожі", "Спочатку подумала, що Повалій повернулась".

Нагадаємо, що в перші дні війни артистка пережила найстрашніші бойові дії під Києвом, залишившись вдома. Після виїзду до Великої Британії Камалія разом з чоловіком Мохаммадом Захуром не припиняють допомагати ЗСУ та родинам переселенців.

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