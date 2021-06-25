KAMALIYA випустила українську версію свого нового ліричного хіта

Трек має вже і англомовну версію.

Популярна співачка KAMALIYA презентувала українську версію синглу та кліп “Танцюю”.

Ключовими дійовими особами відео стали одні лише чоловіки з шоу-балету “Freedom”.

Кліп характерний не лише великою кількістю танців: KAMALIYA постала в кадрі в трьох різних образах, у дещо незвичній для себе ролі, однак, як завжди, обожнювана протилежною статтю.

Саме такою й хотіла представити артистку “M1 Agency” публіці режисерка-постановниця Інна Грабар. Костюми для відео готувалися спеціально.

Трек і кліп мають ще й англомовну версію, яку найближчим часом співачка особисто презентує в Німеччині на закритому концерті.

Нагадаємо, не так давно Камалія вакцинувалася від COVID-19 і поділилася, як почувалася. Артистка зізналася, що відчувала легке запаморочення.

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