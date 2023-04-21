Камалія возз'єдналася з чоловіком на сімейному святі після новин про розлучення

Артистка також привітала колишнього і усіх мусульман з важливою подією.

Попри новини про розлучення співачка Камалія продовжує проводити час в компанії свого чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура.

У родинному колі пара відсвяткувала важливу для мусульман подію - Ід Байрам, завершення священного місяці Рамадан. На своїй сторінці в Instagram Камалія поділилася світлиною, на якій позувала разом з чоловіком та двома доньками у київському ресторані.

"Святкуємо родиною Ід Байрам", - підписала кадр виконавиця.

Камалія з родиною / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

А у попередньому дописі Камалія у білій хустині на голові також привітала зі святом усіх мусульман та не забула про чоловіка, з яким оголосила про розлучення.

"Вітаю Захура та всіх мусульман із закінченням священного місяця Рамадан! Ід Мубарак! Смачного бір’яні та халви! І дякую Пакистану за допомогу нашій Україні", - написала артистка.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Камалія шокувала новиною про те, що вони з чоловіком розлучаються після 20 років шлюбу. Причини такого рішення співачка не називала.

Втім, навіть після таких гучних новин Камалія та Захур проводять час разом. Родина разом відсвяткувала Великдень, а напередодні мільярдер прийшов підтримати артистку на важливому заході.

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