Камалія возз'єдналася з ексчоловіком і доньками в Києві та показала, як вони розважаються

Доньки української співачки Камалії повернулися з-за кордону до рідного Києва.

10-річних Арабеллу та Мірабеллу до столиці з Великої Британії привіз батько, колишній чоловік співачки Мохаммад Захур. У повному складі сімейство вирушило на ковзанку. Компанію їм також склала мама зірки. Всі разом вони весело провели час.

Зокрема, дівчата вчили маму кататися на льоду з інструктором. А вже через деякий час артистці вдалося показати перші результати. Тим часом на глядацькій арені співачку з дітьми підтримували ексчоловік і мама. Після катання родина влаштувала чаювання та насолоджувалася декораціями. За словами Камалії, для них новорічні свята ще не скінчилися.

Камалія забрала доньок з-за кордону й показалася з ними у Києві

"Казали, що новорічно-різдвяні свята добігають кінця… Але не в нашому випадку! Ми з дівчатками продовжили родинне свято на льодовій арені!" - поділилася зірка.

У ролику також помітна постійна присутність Захура поруч з Камалією. Раніше зірка ділилася, що вони зберегли дружні стосунки задля виховання двох спільних доньок. Щоправда, нещодавно знаменитість ділилася, що інколи все ж між ними виникають непорозуміння. Зокрема, її доньки просяться залишитися жити з нею в Україні. Тим часом батько дівчат проти через небезпеку в країні.

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