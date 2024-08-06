Камалія вперше назвала причину розлучення з чоловіком після 20 років шлюбу та як він її образив

Українська співачка Камалія вперше назвала причину розлучення з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, з яким прожила 20 років у шлюбі.

Пара оголосила про розрив ще навесні минулого року. Для прихильників подружжя ця новина стала як грім серед ясного неба. Окрім того, ані Камалія, ані Мохаммад Захур не називали причину такого рішення. Однак в інтерв'ю Славі Дьоміну артистка трішки пролила світло та заговорила, чому ж вони розлучилися. Камалія натякнула, що колишній чоловік образив її словом, після чого вона й пішла.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

До слова, у подробиці виконавиця не стала вдаватися. Однак відомо, що між колишнім подружжям виникла серйозна сварка через доньку Мохаммада Захура від попереднього шлюбу. До слова, Камалія з нею не ладнала, а чоловік став на бік Тетяни.

"Я більше можу терпіти, ніж аб'юзити. Я зрозуміла, що я дуже вільна духом. Коли на мене починає тиснути чоловік, я закриваюся і просто тікаю. Мене досить образити словом, щоб я пішла. Ну, як і трапилося з Захуром. Я можу давати шанс, скажемо так, але я ще за собою можу помічати те, що від кохання до ненависті один крок. Як мені може дуже подобатися людина, потім одне слово, все перевертається, і в мене йде відторгнення", - зізналась артистка.

Також Камалія відверто заговорила про нові стосунки. Виконавиця поки що не готова починати будувати особисте життя з новим обранцем. Тим не менш, є один чоловік, який співачці неабияк подобається. Однак Камалія не квапиться робити серйозних кроків, адже хоче бути впевненою у своїх почуттях.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Я не можу сказати, що я в стосунках. У мене дуже багато є друзів-чоловіків, котрі проявлять до мене знаки уваги. Я спілкуюся, можу сходити до кіно, ресторану, але я не готова до серйозних стосунків. Так, є чоловік, котрий мені дуже подобається, але мені треба подумати", - зізналась співачка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія коментувала спілкування з дітьми Мохаммада Захура від попереднього шлюбу. Артистка зізналась, чи знайшли Арабелла і Мірабелла спільну мову з Арманом та Тетяною.

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