Камалія вперше розповіла про клінічну смерть своєї мами: "Була у комі 11 днів"

Жінка потрапила до реанімації.

Українська співачка Камалія завжди випромінює позитив та хороший настрій.

Однак й в житті артистки траплялися не найприємніші ситуації. У програмі "ЖВЛ" Камалія вперше зізналася, що її мама Інна Петрівна пережила клінічну смерть. Тоді жінка потрапила до реанімації та пробула 11 днів у комі.

"У мами клінічна смерть була. 11 днів була в комі. Найбільш жахливе те, коли мама, вона дивиться і... вона не впізнає. Вона не знає, хто вона. Я дуже сильно переживала, коли повернеться до неї пам'ять", - зізналася артистка.

Пам’ять повернулася. Але вже багато років пані Інна живе з ангіомою – це пухлина у голові, про яку досі співачка нікому не розповідала.

Камалія зізнається, що дуже вдячна мамі за те, ким стала і що має. Мама завжди в усьому підтримувала артистку і вірила в її успіх. Зірка зізнається, що мама навіть була поруч з нею у пологовому залі, коли вона народжувала близнючок Арабеллу та Мірабеллу.

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