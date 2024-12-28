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Камалія вперше розповіла про нового обранця та його коштовні подарунки: "Не бідний"

Камалія вперше розповіла про нового обранця та його коштовні подарунки: "Не бідний"

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка також зізналася, як зустрічатиме Новий рік.

Українська співачка Камалія вперше за тривалий час привідкрила завісу особистого життя.

Камалія каже, що її серце поки не зайняте, а закохане. Тим не менш, артистка в коментарі програмі "Неймовірна правда про зірок" розкрила, що її залицяльник доволі заможній чоловік. І вже у період зародження почуттів він тішить її коштовними подарунками. Зокрема, дарує прикраси з діамантами.

"Закохана. Дарував сережки і колечки з діамантами. Є різні подарунки. Не бідний, але не можу сказати, що щось там і…", - зізналася Камалія.

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Утім, навіть після розлучення із  мільярдером Мохаммадом Захуром зірка не відпускає його. Виконавиця поділилася, що зустріне разом з ним і їхніми доньками Новий рік. А разом з ними у приватному будинку у Києві зберуться друзі та родичі.

"У сімейному колі з дівчатками своїми, мамою та друзями вдома у Києві. Звісно, колишній чоловік буде. Він же дівчат привезе. Нам треба ж виховувати дівчат", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно кардинальні зміни у житті сталися в особистому житті співачки Дуа Ліпи. 29-річній дівчині освідчився старший за неї актор. Вона показала величезну обручку на пальці.

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