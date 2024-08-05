Камалія вперше розповіла про викидні та що їй допомогло відновитися: "Боялася радіти"

Українська співачка Камалія вперше заявила, що свого часу її перша вагітність обірвалася.

Так, за словами артистки, це відбулося на доволі пізньому терміні вагітності, коли вона очікувала на близнюків. Після прикрого випадку, за словами співачки, вона поринула в роботу та хобі, намагаючися не зациклюватися на проблемі. До того ж підтримка близьких їй людей допомогла здолати спустошення.

"Впоратися з цим тільки з вірою в Бога та вірою, що все попереду. Дуже велику роль відіграють твої рідні, підтримка. Це медитація, спорт, відпочинок. Мені лікар казав, що потрібно не зациклюватися і не думати про це. Тому що, коли дуже сильно хочеш, то нічого не виходить. Я одразу занурювалась в роботу, навантажувала себе. Плюс кінний спорт, змагання, пісні, кліпи, виступи…", - зізналася Камалія в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Згодом, як відомо, Камалія наважилася на процедуру ЕКЗ (штучне запліднення). Таким чином у артистки народилося двоє донечок-близнюків Арабелла та Мірабелла, яким зараз вже 10 років. І озираючись у минуле, зірка з усмішкою згадує, як боялася вести активний спосіб життя та постійно переймалася за майбутніх малюків.

"Коли я дізналася (про вагітність – прим. ред.), я боялася радіти. А лікар мені сказав: "От живи і нічого не бійся. Буде – значить буде, не буде – будеш пробувати ще". Мені дуже хотілося дитину. Хотілося реалізуватися. До останнього було страшно. Але я постійно була на зв'язку з лікарями, все було під контролем", - додала артистка.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія шокувала, як у неї діагностували рак молочних залоз, і поділилася відчуттями від пережитої клінічної смерті.

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