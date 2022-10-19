Камалія вперше від початку війни привезла своїх дітей до України і показала, де вони перебувають

Українська співачка Камалія розповіла шанувальникам, що вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України привезла своїх доньок додому.

На сторінці в Instagram артистка запостила фото та відео зі своїми дітьми – 9-річними Арабеллою та Мірабеллою. Дівчата зображені на кордоні, як припустили фани Камалії, зі Словаччиною, де не втратили нагоди зробити пам'ятні кадри з прикордонниками.

"На канікули додому. Через вісім місяців від початку війни мої діти повернулись до України. Це була їхня єдина мрія!" – розповіла Камалія.

Також вона показала, що спочатку разом з дітьми та чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром вирушила на захід України до Львова.

Камалія з родиною у Львові / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Втім, шанувальники застерегли зіркову маму, що вона обрала не найкращий час для повернення дітей до України: "Дуже небезпечно, краще не треба поки що повертатись", "ми теж дуже хотіли на канікулах... Але у зв'язку з загостренням останніх подій, вирішили не ризикувати і залишитись поки що за кордоном", "не ризикуйте, зараз в Україні небезпечно. Бережіть дітей. Дівчаткам зараз краще у безпечному Лондоні".

Нагадаємо, що за день до початку повномасштабної війни РФ проти України 9-річні доньки Камалії разом зі своїм батьком виїхали до Лондона. Як казала Камалія, вони дослухалися до друзів з Великої Британії, які наполегливо радили родині виїхати з України напередодні 24 лютого.

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