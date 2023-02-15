Камалія вперше заспівала мовою гінді/урду та представила кліп на грайливий трек

Українська співачка Камалія на розсуд прихильників представила свою першу композицію мовою гінді/урду.

Грайливий танцювальний трек вийшов під назвою "Pretty Girl". Разом з піснею відбулася й прем'єра відео до неї. Режисеркою кліпу виступила Олена Вінярська, з якою Камалія вже співпрацює не вперше.

Продюсером треку став Номан Рауф Хайдер - засновник та генеральний директор InSync Arte & Noman Rauf Productions (Пакистан).

"Автор пісні Алі Мустафа - справжній король фьюжн! Він є єдиним у своєму роді та жанрі, і старанно попрацював над аранжуванням цього музичного треку. Трек без сумніву змусить вас рухатися. Вдячна команді InSync Arte за співпрацю", - прокоментувала музичну новинку Камалія.

Прем'єра дебютного світового релізу «Pretty Girl» відбулася під час святкування Дня святого Валентина у Пакистані у присутності світових ЗМІ та відомих пакистанських знаменитостей.

Зазначимо, що днями Камалія відвідала Пакистан - батьківщину чоловіка Мохаммада Захура. Співачку запросили виступити у місті Лахор. До речі, в день, коли відбувся концерт у Лахор, Economic Times повідомив, що Пакистан відправить до України військову допомогу, яка включатиме 10 тисяч снарядів для "Градів".

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