Камалія з чоловіком розповіли про поведінку росіян за кордоном: "Вони абсолютно неадекватні"

Українська співачка Камалія та її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур розповіли про те, як росіяни поводяться за кордоном.

Зокрема, знамените подружжя поділилося досвідом того, що особисто спостерігало у Великій Британії, де зараз навчаються їхні доньки. За словами Захура, у Британії росіян майже не видно і ті, які перебувають у Британії, доволі адекватні та виступають проти війни та кривавої політики Путіна. Про це Камалія та Захур розповіли у програмі "Слава+Таня".

"Всі "хороші руські" давно покинули Росію. У Британії, звісно, дуже багато росіян, які зовсім не згодні з політикою Росії", - сказав бізнесмен.

Камалія з чоловіком / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Втім, якось подружжю довелося провести деякий час у Німеччині і там, за словами Захура та Камалії, ситуація геть інша. На думку чоловіка артистки, така різниця через те, що до Сполученого Королівства поїхали бізнесмени та молодь, яка прагне навчатися. А до Німеччини втік робітничий клас:

"Справа в тому, що це різні люди. До Британії поїхали більше бізнесмени, молодь навчатися. Це зовсім інші люди. А ті, хто поїхав до Німеччини, були нібито німці, які переселилися. І туди поїхали і робочий клас, і недовчені. Хтось з Казахстану з російським корінням, але при цьому ніби німець. Такі люди, які туди поїхали, вони абсолютно неадекватні. Ми бачимо у Німеччині є такі проблеми. У Британії такого нема, в Британії всі росіяни заховалися – їх там не знайти", - сказав Захур.

Нагадаємо, раніше Камалія розповіла, чи побудувала житло для переселенців у Німеччині, на яке чоловік їй дав мільйон євро. Артистка у травні розповідала, що хоче побудувати спеціальне житло для переселенців.

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