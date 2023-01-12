Камалія показала, як з чоловіком та дітьми у Карпатах на лижах каталася

Українська співачка Камалія поділилася з шанувальниками світлинами зі свого відпочинку у Карпатах.

На сторінці в Instagram артистка розмістила декілька знімків, на яких зображена разом з доньками Арабеллою та Мірабеллою, а також з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром у Буковелі.

Камалія з родиною у Карпатах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Як розповіла виконавиця, у її доньок закінчилися зимові канікули, на які вони приїжджали до мами в Україну. Тож, тепер чоловік Камалії повіз дівчат назад до Великої Британії, де вони навчаються, а дорогою заїхали на гірськолижний курорт:

"Ось і закінчились зимові канікули у моїх Арабелли і Мірабелли, і Захур їх повіз на навчання. Але ж дорогою ми не могли не заїхати на декілька днів у наші улюблені українські Карпати. Трохи не вистачило снігу, але ж важливе зовсім інше зараз! І дівчатка також загадали на Різдво одне дуже-дуже важливе бажання", - розповіла Камалія.

Судячи з фото, якими виконавиця поділилася у фотоблогу, у Карпатах їм вдалося гарно провести час. Родина покаталася на родельбані, поласувала місцевими смаколиками, насолодилася українською музикою у виконанні живого оркесту.

Камалія з родиною у Карпатах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з родиною у Карпатах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з родиною у Карпатах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з родиною у Карпатах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, днями Камалія розповіла про новорічний подарунок, який її родині зробив генерал Валерій Залужний.

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