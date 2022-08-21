Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Камалія з доньками повернулася додому та довела до сліз відео зустрічі бабусі з онучками

Дата публікації
Перегляди
20к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Камалія з доньками повернулася додому та довела до сліз відео зустрічі бабусі з онучками

Камалія з мамою та доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка Камалія разом з двійнятами повернулася додому з-за кордону.

Виконавиця Камалія на початку повномасштабної війни поїхала з доньками з України.

А от мама артистки залишилася вдома. І якщо ж сама співачка поверталася до України від початку повномасштабної війни, то двійнята – ні. Тож дівчатка неабияк скучили за бабусею, яку не бачили цілих шість місяців.

У своєму Instagram знаменитість показала зворушливий ролик, як бабуся зустрічала онучок - Арабеллу та Мірабеллу.

Щасливі дівчатка тільки-но побачили бабусю, одразу ж побігли її обнімати, а вона просто не могла стримати сліз та плакала.

"Зворушлива зустріч бабусі та онучок майже після шести місяців розлуки, від початку війни в Україні", - зазначила Камалія.

Прихильники виконавиці були приємно здивовані від зворушливого відео. У коментарях під дописом вони зазначили, що від побаченого у них навертаються сльози на очах.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
20к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація