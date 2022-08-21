Камалія з доньками повернулася додому та довела до сліз відео зустрічі бабусі з онучками

Виконавиця Камалія на початку повномасштабної війни поїхала з доньками з України.

А от мама артистки залишилася вдома. І якщо ж сама співачка поверталася до України від початку повномасштабної війни, то двійнята – ні. Тож дівчатка неабияк скучили за бабусею, яку не бачили цілих шість місяців.

У своєму Instagram знаменитість показала зворушливий ролик, як бабуся зустрічала онучок - Арабеллу та Мірабеллу.

Щасливі дівчатка тільки-но побачили бабусю, одразу ж побігли її обнімати, а вона просто не могла стримати сліз та плакала.

"Зворушлива зустріч бабусі та онучок майже після шести місяців розлуки, від початку війни в Україні", - зазначила Камалія.

Прихильники виконавиці були приємно здивовані від зворушливого відео. У коментарях під дописом вони зазначили, що від побаченого у них навертаються сльози на очах.

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