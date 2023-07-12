Камалія з ексчоловіком показалася у басейні і спантеличила датою, яку вони відсвяткували

Артистка інтригує, що ж відбувається в її особистому житті.

Українська співачка Камалія показала нове фото, де зображена разом з ексчоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром.

На знімку, яким артистка поділилася в Instagram, вона зображена з Захуром та їхніми доньками-двійнятами, 9-річними Арабеллою та Мірабеллою у басейні. Відтоді, як у квітні 2023 року виконавиця повідомила про розлучення з чоловіком, далі подробиці особистого життя вона не повідомляла.

Втім, Камалія усілякими способами дає зрозуміти, що з колишнім вона все ж таки зуміла помиритися. Принаймні, під світлиною у басейні співачка повідомила, що вони з Захуром відсвяткували річницю їхнього знайомства:

"Святкуємо 20-річчя нашої першої зустрічі із Захуром 11 липня 2003 року. Разом із чудовими результатами цієї зустрічі", - написала під знімком Камалія.

Камалія з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Зазначимо, що зараз доньки Камалії разом з батьком живуть та навчаються у Лондоні. Артистка до них приїздить.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року Камалія оголосила, що розлучається з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром після 20 років подружнього життя. Втім, схоже, подружжя передумало розходитися.

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