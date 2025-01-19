Камалія заінтригувала подробицями про розлучення з чоловіком-мільярдером: "Штамп нічого не значить"

Українська співачка Камалія заінтригувала неоднозначними висловлюваннями про свого колишнього чоловіка, мільярдера Мохаммада Захура.

Пара не разом вже близько двох років. Утім, зірка досі не припинила спілкування з ексобранцем і постійно з'являється у його компанії. Ба більше, їхні 10-річні доньки Арабелла та Мірабелла досі не знають, що їхні батьки не разом. За словами Камалії, вони з колишнім роблять все, аби дівчата нічого не запідозрили та були щасливими. Тому зірка пояснює двійнятам, що вся інформація про батьків у Мережі – "піар-хід". Тим не менш, вони знають про мамине непорозуміння з донькою Захура від росіянки.

"Вони розуміють, що таке шоубіз, що є піар-ходи. Тому це просто піар-хід. Вони ж навчаються в акторській школі, слідкують за своїми улюбленими зірками і знають, що таке піар, як привернути до себе увагу. Вони бачать, що у нас із Захуром нормальні, добрі, дружні, класні стосунки. Ми підтримуємо одне одного, їздимо всі разом відпочити. Ми все робимо, щоб вони не помічали, що між батьками щось не так. Хоча вони, звісно, знають за сварку з Танею, донькою Захура", - поділилася виконавиця в інтерв’ю "Коротко про".

Камалія з ексчоловіком і доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Крім того, Камалія запевняє, що у майбутньому не планує розривати зв'язок із Мохаммадом, а зникнення штампу у паспорті називає "умовностями". Вона підкреслила, що 20-річний шлюб все ж не розпадається так швидко й вони разом продовжують будувати чудове життя, зокрема і як батьки для дівчат.

"Життя – річ непередбачувана, що і як воно буде. Але ми точно знаємо, що не можемо одне без одного. Ми за всі роки дуже прикипіли одне до одного, ми рідні люди. І як би життя не складалося, ми завжди будемо підтримкою одне одному. Наші стосунки – це більше, ніж просто шлюб. Тому штамп в паспорті нічого не значить. Є багато пар, які не живуть в офіційному шлюбі, і водночас живуть прекрасно, виховують дітей. Тому це все умовності", - заінтригувала Камалія.

Нагадаємо, нещодавно Камалія відреагувала на скандал із ведучим В'ячеславом Соломкою, який назвав її "бездарною".

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