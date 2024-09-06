Камалія замилувала фото доньок-близнючок і показала, як вони змінилися за 11 років: "Час летить"

Співачка Камалія зворушила привітаннями донечок Арабелли та Мірабелли з особливим святом.

Сьогодні, 6 вересня, дівчата святкують своє 11-річчя. У їхнє день народження Камалія опублікувала відео у фотоблогу, у якому показала архівні кадри з Арабеллою та Мірабеллою й приголомшила, як швидко вони підросли та змінилися.

До того ж артистка публічно звернулася до обох юних іменинниць і висловила свої щирі побажання. Так, Камалія зізналася, що неабияк пишається дівчатами й завжди їх підтримуватиме разом з їхнім татом Мохаммадом Захуром.

Камалія показала, як дорослішали її 11-річні доньки

"Мої найдорожчі, мої сонечка, Мірабелла та Арабелла! Сьогодні для нас із татом особливий день, бо саме сьогодні ви, мої золоті, святкуєте свій 11-й день народження! Як швидко летить час, як же сильно я вас люблю! Ви – найкращий подарунок, який могла подарувати мені доля. Моя гордість, моя радість, моє натхнення кожного дня. Я захоплююся вашими перемогами, вашим сміхом і вашою безмежною добротою. Нехай ваше життя буде таким же яскравим, як повітряні кульки, і таким же солодким, як святковий торт. Люблю вас безмежно, мої маленькі принцеси", - зворушила привітаннями Камалія.

Нагадаємо, репер і продюсер Потап сьогодні, 6 вересня, також святкує день народження сина Андрія. З нагоди 16-річчя юнака знаменитість публічно звернувся до нього.

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