Камалія замилувала кадрами, як святкувала 68-річчя чоловіка та який сюрприз йому влаштувала

День народження Мохаммад Захур відсвяткував у родинному колі у вишуканому ресторані.

Українська співачка Камалія показала милі кадри, як з доньками святкувала 68-річчя чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура.

Святкування дня народження відбулося в сімейному колі. Мохаммад Захур зібрав всіх за вечерею у вишуканому ресторані.

Камалія з доньками відсвяткувала день народження чоловіка / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Тим часом Камалія з доньками Аребеллою та Мірабеллою влаштувала чоловікові сюрприз. У ресторані ввімкнули пісню "З днем народження тебе", а офіціант виніс торт іменинника зі свічками. Вони всі разом відрізали перший шматочок. Камалія з доньками намагалися навіть тицьнути іменинника обличчям в торт.

Камалія з доньками відсвяткувала день народження чоловіка / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Дорогий наш тато, як же гарно ми відсвяткували твій день народження", - звернулася до чоловіка виконавиця.

Камалія з доньками відсвяткувала день народження чоловіка / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Зазначимо, Камалія не лише показувала святкування дня народження чоловіка, а й публічно вітала його зі святом. Артистка адресувала Мохаммаду Захуру чимало приємних слів та показала щасливе фото разом.

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