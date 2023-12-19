Камалія замилувала святковим фото з помітно підрослими доньками від ексчоловіка Мохаммада Захура

Українська співачка Камалія потішила підписників сімейним контентом з доньками від колишнього чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура.

Виконавиця днями зустрілася з дівчатами та нині активно проводить з ними час. Камалія разом із 10-річними Арабеллою та Мірабеллою вже встигла зробити святковий фотосет, що присвячений новорічним святам. Результатом артистка поділилася у своєму Instagram.

Співачка опублікувала фото, на якому зображена з помітно підрослими двійнятами. Мама з доньками одягнула однакові піжами, на яких були зображені новорічні олені. Позаду них стояла святкова ялинка, прикрашена яскравими кульками.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Для мами донечка — це поцілунок Бога, відрада серця і душевна допомога. Це щастя у житті й безмежна втіха. Це ніжність, сонечко і пісня тиха", - підписала кадр Камалія.

До речі, співачка Катерина Бужинська відреагувала на фото своєї колеги з доньками. Вона зазначила у коментарях, що дівчата вже помітно підросли: "Які вже дорослі!".

Нагадаємо, доньки Камалії разом із батьком живуть у Лондоні. Нещодавно артистка забрала дівчат від ексчоловіка та поїхала з ними відпочивати в Альпах.

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