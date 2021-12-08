Камалія записала новорічну пісню, де вперше заспівала разом з доньками

Дівчата успадкували талант мами.

Українська співачка Камалія потішила фанів прийдешньою музичною новинкою.

Артистка готує до випуску танцювальну святкову композицію під назвою "Новий рік". Зазначимо, що ця пісня була записана зіркою разом з її семирічними доньками Арабеллою та Мірабеллою.

"Ця пісня одразу створює новорічний настрій – світлий, сімейний, а головне святковий. Наприкінці пісні мої дочки також додали свій приспів. Незабаром на екранах ваших телевізорів, у радіоефірах та у цифрових магазинах", - анонсувала Камалія.

Окрім того, у себе в Instagram знаменитість поділилася фрагментом треку, який дуже припав до смаку прихильникам артистки: "однозначно піднімає передноворічний настрій", "можна слухати нескінченно! Дякую за святковий настрій!", "дуже світла, тепла та добра новорічна пісня! Впевнена, що під цю пісню у всіх збудуться найзаповітніші мрії!".

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