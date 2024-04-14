Камалія заступилася за колишнього після чуток про її побиття і фото в Мережі зі скривавленим обличчям

Артистка попросила не чіпати її колишнього обранця та не вплутувати його в "брудні історії".

Українська співачка Камалія заступилася за колишнього чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура.

Так, після того, як до Мережі потрапили фото зі скривавленим обличчям артистки, вочевидь, з'явилося чимало теорій, звідки в неї гематоми. Тож, з огляду на це все, Камалія вирішила заступитися за свого колишнього чоловіка, на якого, за її словами, полилися "необґрунтовані звинувачення"

"Я звертаюсь з щирим закликом до засобів масової інформації проявляти стриманість і обережність, особливо стосовно особи, яка є мені близькою — Захура. Захур — це людина неперевершеної чесності та доброти, яка стала об'єктом необґрунтованої уваги з боку певних медійних кіл. Важливо підкреслити, що Захур свідомо обмежує свою присутність у Мережі і тому не має можливості відповідати на необґрунтовані звинувачення, які на нього направлені", - висловилася артистка.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Виконавиця наголосила, що її колишній обранець – чуйна та добра людина. Камалія зазначила, що Мохаммад Захур завжди був проти насильства, присвятив себе сім'ї та в тяжі часи допомагає Україні. Артиста попросила ЗМІ поважати приватне життя її колишнього та не вплутувати його в "брудні історії". Виконавиця додала, що буде захищати Мохаммада Захура, а в разі чого готова прийняти всю увагу на себе.

"Я благаю засоби масової інформації поважати приватне життя Захура і утримуватись від втягування його у будь-які непотрібні дослідження чи сенсації. У разі будь-яких запитань чи побоювань, я готова стати єдиним об'єктом уваги, захищаючи Захура від будь-якої необґрунтованої уваги. Давайте надавати пріоритет чесності, співчуттю та повазі у наших розповідях, вшановуючи людей, як Захур, які втілюють ці цінності у всіх аспектах свого життя", - висловилася співачка.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, днями в Мережі з'явилися фото, на яких Камалія постає із жахливими синцями на шиї та обличчі. Подейкували, що артистка стала жертвою домашнього насилля. Згодом виконавиця вийшла на зв'язок та прокоментувала скандальні фото.

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