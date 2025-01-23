Камалія здивувала, чому після розлучення з чоловіком-мільярдером не може влаштувати особисте життя

Українська співачка Камалія, яка нещодавно розповіла про нову професію мами, зізналась, що після розлучення з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром не може влаштувати особисте життя.

Пара не разом ще від 2023 року. Камалія неодноразово зізнавалась, що залицяльників у неї вистачає. Ба більше, у співачки навіть були інтрижки. Однак побудувати серйозні стосунки виконавиця не наважується. Камалія говорить, що вся справа в її 11-річних доньках. За словами артистки, дівчата не знають про розлучення батьків. Окрім того, Камалія переконана, що Арабеллі та Мірабеллі нині необхідна материна цілковита увага. Тож, коли дівчатка стануть самостійними, тоді співачка може замислитися про особисте життя.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Мова про те, як я можу приділити увагу ще й коханому, якщо у мене ростуть діти, вони мене потребують, дуже до мене прив'язані, дуже мене люблять. Ми з Захуром не хочемо розповідати їм про розлучення, бо для них це буде ударом. Я не можу вийти заміж, піти десь жити до чоловіка… Коли діти вже будуть самостійними, коли в них почнеться своє життя, тоді можна про це подумати", - розповіла артистка в інтерв'ю kp.ua.

Також Камалія відверто зізналась, що її колишній Мохаммад Захур – благородна людина, що тепер всіх чоловіків вона порівнює з ним. Тільки-но потенційний обранець щось зробить не те – зірка насторожується. Співачка говорить, що боїться обрати не того та зробити неправильний вибір. Для виконавиці головне, аби в стосунках із партнером панувало цілковите розуміння.

Камалія з ексчоловіком і доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Захур – настільки благородна людина, які б мінуси в нього не були, що всіх чоловіків я тепер порівнюю з ним. Щось не те чоловік зробить, щось не те скаже, якось не так себе поведе – і я вже напружуюся. Тому я говорила про те, що боюся обрати не того, зробити неправильний вибір. Ми часто плутаємо кохання з пристрастю, закоханістю. Дуже складно знайти такого чоловіка, котрий буде тебе розуміти. Тим паче, коли ти вже особистість, зробила собі ім'я, в тебе все налагоджено, а якийсь чоловік буде тобі казати – сядь вдома, не літай до дітей, не літай на гастролі… Тому бути закоханою – це одне, а обрати супутника - це вже складне питання", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше Камалія також заінтригувала подробицями розлучення з чоловіком. Також артистка пояснила, чому вони з Мохаммадом Захуром приховують від доньок їхній розрив.

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