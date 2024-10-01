Камалія здивувала, як донька Мохаммада Захура від дружини-росіянки зруйнувала їхній шлюб

Українська співачка Камалія розповіла, як донька її колишнього чоловіка Мохаммада Захура від першого шлюбу з росіянкою зруйнувала їхній шлюб.

Артистка говорить, що спілкування з Тетяною не задалося від самого початку. Вона не бажала знайомитися з Камалією, а тим більше підтримувати приятельські взаємини. За словами виконавиці, донька Захура ставилася до неї з ревнощами.

"Я вважаю, що на наш шлюб вплинули численні образи, які повторювалися неодноразово. Однією з великих помилок Захура було те, що він привів нас під один дах зі своїми дітьми від першого шлюбу. Якщо з його сином у мене склалися добрі стосунки, то його донька від самого початку ставилася до мене ревниво і, навіть не знаючи мене, не бажала ні знайомитися, ні спілкуватися", - розповіла артистка в інтерв'ю "Фокусу".

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, Мохаммад Захур наполіг, аби Камалія переїхала до Лондона, де вона жила б з дітьми чоловіка від першого шлюбу під одним дахом. Артистка вважає, що це було помилкою, адже конфлікти з Тетяною лише погіршилися. Співачка ділиться, що донька її екса втручалася в їхні стосунки і створювала їй неприємності. Виконавиця розповідала про це чоловікові, однак він відмовлявся вірити та не втручався. Врешті, конфлікти Камалії та Тетяни настільки погіршилися, що вона повернулася до України.

"Коли почалася війна, я відмовлялася їхати в той дім через попередній досвід. Однак Захур наполягав. У нас із дочкою Захура почалися конфлікти. Вона постійно втручалася в нашу сім'ю, створювала мені неприємності. Я розповідала про це Захуру, але він не хотів вірити. Після кількох конфліктів Захур не бажав ображати своїх дітей. Я ж очікувала підтримки від нього як від законного чоловіка і батька наших дітей. Коли стався останній конфлікт, ситуація дійшла до того, що ми майже почали сваритися фізично. Я зібрала речі, заявила, що більше не повернуся сюди, і поїхала назад до України", - говорить співачка.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Останньою краплею для Камалії стало те, що Тетяна почала приймати важливі рішення, що стосувалися її дітей – Арабелли та Мірабелли. Тож, артистка не витримала і попросила чоловіка втрутитися. Утім, Мохаммад Захур був різким і відрізав, що швидше розлучиться з Камалією, аніж сваритиметься з Тетяною. Врешті, співачка подала на розлучення, адже не отримала підтримки від чоловіка.

"Мої діти приїхали наприкінці 2022 року до України на зимові канікули і розповіли: "Мамо, вона сказала, що коли ми повернемося, вона нам підстриже волосся". Я була шокована тим, що без мого дозволу вирішують такі речі щодо моїх дітей. Коли я запитала Захура, чому ухвалюються такі рішення без мене, він емоційно відповів: "А що ти хочеш? Ти хочеш, щоб я кинув свою дочку? Тоді я швидше розлучуся з тобою, ніж кину її". Це була остання крапля, після якої я вирішила розлучитися", - ділиться артистка.

Камалія, Мохаммад Захур та їхні доньки / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Наразі заради спільних дітей Камалія та Мохаммад Захур дотримуються приятельських стосунків, бачаться та підтримують одне одного. Хоч після розлучення взаємини експодружжя були напруженими, але їм вдалося знайти спільну мову.

"Перший рік після розлучення наші стосунки були дуже напруженими. Однак у нас є спільні діти, для нас важливо, щоб вони росли в здоровому середовищі. Тому ми відвідуємо одне одного. Ми спілкуємося, у нас теплі дружні стосунки, підтримуємо одне одного. Усе добре", - зізналась зірка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія ділилася, що в її родині сталося горе. У співачки померла близька та рідна людина.

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