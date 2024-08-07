Камалія здивувала, як Залужний відмовив її вступати до лав ЗСУ та йти на фронт снайперкою

Артистка зізналась, що остаточно вплинуло на її рішення допомагати військовим саме в тилу, а не на полі бою.

Українська співачка Камалія розповіла, як колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відмовляв її вступати до лав ЗСУ.

Так, 2022 року артистка серйозно замислювалася над тим, аби вирушити на фронт. Співачка говорить, що вміє чудово стріляти, тож хотіла служити снайперкою. Однак Камалію відмовляли військові, ба більше — навіть Валерій Залужний, який на той час був головнокомандувачем ЗСУ.

Камалія з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Мене навіть Залужний відмовив. Мені Залужний так сказав: "Ти набагато більше зробиш і робиш зараз, ніж ти підеш на фронт", — розповіла артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Утім, остаточно на рішення виконавиці вплинули саме її доньки. Артистка розуміла, що Арабелла і Мірабелла, яким на той час було 8 років, ще надто маленькі. Зокрема, вони б майже не бачилися з мамою, а виконавиця не хотіла позбавляти їх материнської любові. Окрім того, Камалія розуміла, що з нею може щось статися, а їхній тато Мохаммад Захур вже теж у віці. Артистка не хотіла, аби двійнята залишилися самі. Тож Камалія відмовилася від рішення піти воювати, а натомість активно зайнялася волонтерством.

Камалія з колишнім чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Мене зупинили діти. Я почала розуміти — десь були емоції: я розірву цих росіян, буду боротися за свою країну, піду захищати. У мене було це все емоційно. Потім я почала аналізувати і спілкуватися з військовими, мені сказали, що тільки такий період можеш виїжджати з України, а мої діти у Лондоні з батьком, він не хоче, поки війна, сюди їх повертати. Я почала усвідомлювати, як же вони без материнської ласки, любові, виховання. Тато — це тато, а мама… Якби їм було по 16-18 років, я б пішла. Потім, коли ти думаєш, що твої діти сиротами залишаться, ще й батько вже немолодий, на кого вони залишаться…", — зізналась співачка.

Нагадаємо, раніше Камалія розкрила причину, чому розлучилася з Мохаммадом Захуром. Виявилося, колишній чоловік образив зірку.

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