Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Камалія зі сльозами на очах показала, як віддала доньок ексчоловіку Мохаммаду Захуру

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1807
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Камалія зі сльозами на очах показала, як віддала доньок ексчоловіку Мохаммаду Захуру

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Діти артистки поїхали на навчання до Великої Британії.

Українська співачка Камалія поділилася з шанувальниками щемливим відео, на якому показала, як прощалася зі своїми 10-річними доньками Арабеллою та Мірабеллою.

На сторінці в Instagram артистка розмістила ролик, знятий на столичному вокзалі. Як розповіла виконавиця, вона проводжала своїх дітей назад до Лондона, де вони наразі навчаються і живуть разом з батьком. У відео також присутній й ексчоловік Камалії та батько її дітей, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур.

Співачка у відео сидить у вагоні разом з доньками, і ледь стримуючи сльози, їх обіймає. На їхньому тлі Мохаммад Захур намагається запакувати валізу:

"Дуже було боляче розлучатися! Провела своїх діточок до Лондона. Сподіваюсь, що на наступних канікулах зустріну їх знову в Києві", - підписала відео Камалія.

Камалія розчулила до сліз, як на вокзалі прощалася з доньками

Камалія розчулила до сліз, як на вокзалі прощалася з доньками

До речі, провести на вокзалі Арабеллу та Мірабеллу прийшли й батьки Камалії, яких вона теж показала у ролику. Сама артистка з мамою і татом лишилася в Києві у справах.

Нагадаємо, днями діти Камалії відсвяткували 10-річний ювілей. Зіркова мама показала, як і де її доньки Арабелла та Мірабелла провели день народження.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1807
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація