Камалія зі сльозами на очах показала, як віддала доньок ексчоловіку Мохаммаду Захуру

Українська співачка Камалія поділилася з шанувальниками щемливим відео, на якому показала, як прощалася зі своїми 10-річними доньками Арабеллою та Мірабеллою.

На сторінці в Instagram артистка розмістила ролик, знятий на столичному вокзалі. Як розповіла виконавиця, вона проводжала своїх дітей назад до Лондона, де вони наразі навчаються і живуть разом з батьком. У відео також присутній й ексчоловік Камалії та батько її дітей, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур.

Співачка у відео сидить у вагоні разом з доньками, і ледь стримуючи сльози, їх обіймає. На їхньому тлі Мохаммад Захур намагається запакувати валізу:

"Дуже було боляче розлучатися! Провела своїх діточок до Лондона. Сподіваюсь, що на наступних канікулах зустріну їх знову в Києві", - підписала відео Камалія.

Камалія розчулила до сліз, як на вокзалі прощалася з доньками

До речі, провести на вокзалі Арабеллу та Мірабеллу прийшли й батьки Камалії, яких вона теж показала у ролику. Сама артистка з мамою і татом лишилася в Києві у справах.

Нагадаємо, днями діти Камалії відсвяткували 10-річний ювілей. Зіркова мама показала, як і де її доньки Арабелла та Мірабелла провели день народження.

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