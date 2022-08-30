Камалія зізналась, що планувала вступити до лав ЗСУ: "Хотіла взяти автомат і піти боротися"

Співачка Камалія розповіла про свої переживання після того, як Росія напала на Україну.

Виконавиця Камалія поділилася, як для неї почалася повномасштабна війна в Україні.

Артистка до останнього не вірила, що Росія нападе. Тож знаменитість будувала різні плани, зокрема й творчі: готувалася до премії YUNA, планувала випустити новий трек.

Утім, тривожні дзвінки про початок повномасштабної війни були звідусіль. Її чоловіку, мільярдеру та бізнесмену Мохаммаду Захуру, радили вивезти сім'ю за кордон. Коханий артистки має громадянство Великої Британії, тож чи не щодня йому надходили відповідні повідомлення.

Камалія з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Тож виконавиця вирішила відправити двійняток до Лондона, а сама ж залишилася в Україні, адже не вірила, що розпочнеться повномасштабна війна.

"Діти виїхали за день до початку війни, вони останнім рейсом вилетіли до Лондона. Я сказала, що я залишусь, я нікуди не поїду. Я до останнього не вірила. Я думала, що це якесь залякування", - розповіла артистка в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Камалія була просто шокована, коли Росія 24 лютого почала обстрілювати українські міста та селища. Та тоді зірка вирішила, що має захищати Україну. Співачка планувала взяти до рук зброю та йти боротися на фронт. Та від таких планів її відмовив чоловік. Також Камалія не наважилась їхати на передову, адже вона мама двох доньок та мусить про них турбуватися.

Камалія з чоловіком / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Я хотіла піти в ЗСУ. У мене була така образа, у мене така лють була. Я не хотіла залишати Україну, я хотіла піти боротися. У мене був такий настрій, що я просто хотіла взяти до рук автомат і піти боротися за Україну", - поділилася виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно чоловік Камалії розповів про першу дружину-росіянку та їхніх спільних дітей, які живуть з ним. Колишня бізнесмена хоч і перебуває в Москві, та все ж не підтримує війну в Україні, яку розв'язала Росія.

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