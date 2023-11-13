Камалія зізналась, в яких стосунках перебуває з ексчоловіком після розлучення

Українська співачка Камалія, справжнє ім'я якої Наталя Шмаренкова, розповіла, у яких стосунках перебуває зі своїм колишнім чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, після заяви про їхнє розлучення.

У програмі "Ближче до зірок" артистка зізналася, що з ексчоловіком вони перебувають у дружніх стосунках. За словами співачки, Захур постійно на зв'язку з їхніми дітьми. Також Камалія розповіла, що ексобранець часто навідує родину та проводить з ними час.

"Він з дітьми (від попереднього шлюбу – прим. ред.) живе у Лондоні. Приїжджає, коли діти приїжджають. Ось влітку вони були. Ми з дітьми (спільними – прим. ред.) їздимо, кудись їх возимо, звісно, і відпочивати. Вони хочуть бути разом з батьками", – пояснила зірка.

Камалія з ексчоловіком та доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Зокрема, Камалія з ексобранцем Захуром залишаються партнерами. Колишнє подружжя досі має низку спільних проєктів.

"У нас дуже багато спільних проєктів: благодійних і не благодійних", – додала співачка.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Як відомо, Камалія із заможним чоловіком пробули у шлюбі понад 20 років. Про те, що стало причиною їхнього розлучення, Камалія не ділиться. До того ж вона попросила поважати її особистий простір і не втручатися у нього із зайвими запитаннями.

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