Камалія зізналась, як ексчоловік намагався її повернути після розлучення та чому образився на неї

Українська співачка Камалія зізналась, чому ексчоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, образився на неї та як намагався повернути її після розлучення.

Пара вже не разом понад півтора року. Зараз між ними вже дружні стосунки, однак до розлучення вони неабияк сварилися. Як говорить Камалія в інтерв'ю Oboz.ua, сварки з чоловіком у неї почалися після того, як вона стала жити під одним дахом з його донькою від попереднього шлюбу. Все це призвело до того, що співачка подала на розлучення. Мохаммад Захур образився на Камалію, що вона виступила ініціатором розриву.

"Він дуже на мене був ображений через те, що виступила ініціатором нашого розлучення. Ми ж разом були дуже багато років, було б вже 22. Але вийшло по-іншому", - поділилася зірка.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія говорить, що після розлучення Мохаммад Захур не те щоб намагався її повернути, однак робив кроки до примирення. Зокрема, чоловік ставив артистці умови, згідно з якими вони можуть почати все спочатку. Очевидно, виконавиця не погодилася.

"Я б не назвала це пропозицією почати все спочатку. Він радше ставив мені умови повернення. А я дуже горда, як і він, до речі. Причому так цікаво: ми в шлюбі ніколи не сварилися, уявляєте? Прожили разом 20 років фактично душа в душу. А потім, коли розпочалася велика війна, він з дітьми оселився під одним дахом з дочкою Танею…", - зізналась артистка.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, наразі після розлучення Камалія та Мохаммад Захур мають чудові стосунки та проводять час разом заради доньок. Нещодавно артистка ділилася, як у Лондоні розважалася з двійнятами та колишнім чоловіком.

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