Камалія зізналась, як до розлучення з Мохаммадом Захуром причетна його донька: "Вона мстилася"

Українська співачка Камалія зізналась, як розлучилася з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, через його доньку від ексдружини та що стало останньою краплею.

Артистка зізнається, що вони з Тетяною взагалі не могли знайти спільну мову. Донька Мохаммада Захура просто не приймала його нову дружину. За словами Камалії, вони взагалі познайомилися лише тоді, коли вона перебувала на восьмому місяці вагітності. Ба більше, це сталося лише через те, що Тетяну вмовили батько та чоловік. Утім, співачка все одно відчувала від жінки холод та ревнощі.

Донька Мохаммада Захура від першого шлюбу

"У нас постійні були конфлікти. Вона ніяк не хотіла спілкуватися і ми ніколи не зустрічалися. Ми познайомилися, коли я була на 8-му місяці вагітності, і то її попросили чоловік і тато, адже в неї скоро народяться сестрички. У ресторані ми святкували мій день народження, вона приїхала, привітала мене, але все одно холод і ревнощі я постійно відчувала", - зізналась артистка на YouTube-каналі "Власть vs Влащенко".

Коли почалася повномасштабна війна, Мохаммад Захур наполіг, аби вони всією сім'єю виїхали до Лондона і жили в Тетяни. Чоловік сподівався, що це помирить та зблизить сім'ю. Утім, цього не сталося. Камалія з донькою чоловіка почала ще більше сваритися. Артистка сподівалася, що коханий стане на її бік та підтримає своє жінку та матір дітей, однак цього не сталося. Ба більше, бізнесмен образив виконавицю фразою, що скоріше з нею розлучиться, аніж кине Тетяну. Врешті, для Камалії це стало останньою краплею. Артистка пішла від чоловіка та подала на розлучення.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Вона від мами-росіянки. Їй було неприємно, що я говорила в бік росіян. Вона мені почала мститися. Я Захуру говорила, він мені не вірив. Я спочатку говорила, що не поїду до того будинку, але Захур сподівався, що нас це зблизить. Одна сутичка, друга, третя, четверта. Коли я очікувала, що чоловік скаже: "Поважай мою дружину, матір моїх дітей", а він цього не зробив. У мене і так психологічне навантаження, і ще мене чоловік не підтримав, і я почувалася самотньою і не потрібною. Мене перемкнуло просто. Ну і він мені сказав таку фразу, після якої я захотіла розлучитися: "Що ти хочеш, я швидше з тобою розлучуся, ніж Таню кину", - розповіла Камалія.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно співачка розповідала, чи зараз спілкується з дітьми Мохаммада Захура від попереднього шлюбу. Також артистка відповіла, які стосунки склалися з ними в її доньок.

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