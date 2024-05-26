Камалія зізналася, яка проблема змушує її відвідувати психолога: "Дуже важко"

Співачка болісно переживає розлуку з донечками.
Українська співачка Камалія зізналася, що доволі часто вона відчуває смуток і депресію.
Зокрема, співачка в коментарі "Так ТВ" повідомила, що постійна розлука з 10-річними донечками Арабеллою та Мірабеллою для неї минає дуже болісно. Як зізнається Камалія, через це її настрій дуже мінливий, бо вони наразі проживають за кордоном. Тому задля поліпшення емоційного стану співачка регулярно ходить до психолога.
"Буває такий стан, що просто находить якась депресія й бувають сльози. По-різному. Болить, що діти не зі мною, не в Україні, а далеко. Коли вони були в Україні, я собі спокійно і працювала, і їздила, тому що я знала, що кожен день можу їх побачити. Дуже важко. Через це звернулася до психолога. Десь раз на тиждень спілкуюся", - поділилася артистка.
Зазначимо, зараз діти Камалії проживають разом з їхнім татом Мохаммадом Захуром у Лондоні, де також і навчаються. Час від часу співачка навідує донечок та разом з ними та ексчоловіком проводить час.
Нагадаємо, нещодавно Камалія розповіла, що свій день народження вона також провела без святкового настрою без доньок-близнюків. Втім, виконавиця поділилася, хто її все ж підтримав і викликав усмішку.
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