Камалія зняла підрослих доньок та чоловіка-мільярдера у новому кліпі

Українська співачка Камалія заінтригувала прихильників новою відеороботою.

Виконавиця готує до випуску свіжий кліп на патріотичну композицію. Поки артистка тримає у секреті назву треку, втім дуже скоро пообіцяла його прем'єру.

Тим часом, аби підігріти інтерес фанів до прийдешньої пісні та кліпу, Камалія опублікувала декілька фрагментів зі знімань. З кадрів зрозуміло, що у відео знялася родина виконавиці – чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур та їхні доньки, двійнята Арабелла та Мірабелла.

Також Камалія частково пустила фанів за лаштунки знімального процесу і показала, як знімався кліп. Так, у ролику співачка виконує пісню, а тим часом режисерка відео Олена Вінярська віддає команди артистці, аби вийшов кращий кадр.

Нагадаємо, не так давно Камалія разом з доньками завітала до дитячої лікарні Охматдит, де взяла участь у святковому концерті до Дня святого Миколая разом з Максом Барських.

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