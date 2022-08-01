Камалія зворушливо привітала чоловіка із 67-річчям: "Від тебе залежить життя мільйонів"

Так, 1 серпня коханому зірки, пакистанському мільярдеру Мохаммаду Захуру виповнюється 67 років.

З цієї нагоди артистка опублікувала в Instagram фотоколаж, де постала їхня сім'я, та адресувала обранцю зворушливі рядки.

Камалія з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Сьогодні день народження мого коханого! 19 років ми з Захуром разом. Я завжди знала, що поряд зі мною люблячий батько і чоловік, громадянин та людина з великої літери. Коли 24 лютого в Україну прийшла біда, ти як ніхто інший підтримав мене, наших близьких та багатьох українців, які опинилися у скрутному становищі через війну! Захуре, ти - пакистанець з українською душею! Та я хочу побажати невичерпної енергії, молодості, терпіння і більше можливості відпочивати та відновлювати сили. Нехай Бог тебе береже, оскільки від тебе залежить життя мільйонів не лише в Україні, а й в Пакистані та Європі. Коханий, ми з дівчатами дуже любимо тебе! З днем народження", – написала вона.

У коментарях користувачі долучилися до привітання.

Наші найсердечніші вітання

Вітаю! Здоров'я вашому коханому чоловіку! Сімейного затишку

Многая літа

Нагадаємо, зірка "Кріпосної", який воює в складі ЗСУ, розповів про найскладніші моменти на фронті. Олександр Печериця, як і багато його колег, взяв до рук зброю та став на захист Батьківщини від російських загарбників.

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